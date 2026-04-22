22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数195、値下がり銘柄数358と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ブルーイノベーション、ＡＣＳＬ、インバウンドテックがストップ高。アミタホールディングス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス、ロゴスホールディングス、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ジェイフロンティア、デ