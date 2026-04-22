ＧＭＯフィナンシャルホールディングス [東証Ｓ] が4月22日大引け後(15:31)に配当修正を発表。26年12月期の上期配当を従来計画の21.04円→27.38円に大幅増額し、下期配当も従来計画の21.04円→27.38円に増額修正した。年間配当は54.76円(前期は57.58円)となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年12月期第１四半期連結累計期間は、前年同期に活況であった店頭FXに加え、市場全体が低調に