俳優の岡田准一（45）が22日、都内で行われたジャガー・ランドローバー・ジャパンのSUV車「DEFENDER」のブランド・アンバサダー就任発表会に出席した。以前からランドローバーの車に乗り、昨年からDEFENDERの大型モデル「130」を運転する。「タフさとラグジュアリーさを両立している車で、歴史もある。自分もそういう人でありたい、という理想を込めてこの車に乗っている」と印象を語り、アンバサダー就任に「運命的なものを感