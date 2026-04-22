ＩＭＰ．の椿泰我が出演する、ＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第６８回が放送された。今回の放送では、広島市南区大洲にあるクロワッサン専門店「ムギリー」を訪問した。椿は、クロワッサンを手にした女の子が描かれた看板に「かわいい！」と好印象を抱いた様子で入店。同店は障がい者就労支援事業所が運営しており、国産小麦と発酵バターを使用し、生地をひとつひとつ丁寧に手作り