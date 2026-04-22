サッカーJ1・C大阪の元日本代表MF香川真司（37）が22日、リーグワン2部レッドハリケーンズ大阪の「ジャージープレゼンテーション」にサプライズ登場した。同じ大阪を本拠地とし、互いにヤンマーハナサカスタジアムをホームとして戦う間柄。今回はC大阪の日置貴之社長を通じて、練習後にレッドハリケーンズ大阪のクラブハウスに駆けつけた。「ジャージープレゼンテーション」の会場に姿を現すと、大柄な選手たちから「おおー