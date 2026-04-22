お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が22日までに更新されたフジテレビ「逃走中」の公式X（旧ツイッター）に登場。“狙っている”人気アイドルについてぶっちゃける場面があった。5月2日放送回に参戦が決まったしんいちだったが、意気込みを聞かれると「絶好のチャンスをいただきました。乃木坂46のお2人と仲良くなれるというチャンスです。芸能界に入って良かった!」とニヤリ。この回には五百城茉央、菅原咲月も出演