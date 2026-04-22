サッカーW杯出場国の料理や飲み物が楽しめるイベントの案内（浦和レッズ提供）サッカーW杯北中米3カ国大会の開幕を6月に控え、出場する48の国・地域の料理や飲み物が楽しめるイベントが25日、埼玉スタジアム横の広場で開かれる。サッカーの体験コーナーも設けられ、主催者は「出場国の知識を深めながら、世界を旅するように食べ歩きを楽しんでほしい」と呼びかけている。開催国の一つであるメキシコのタコスのほか、日本が1次