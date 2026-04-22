首都高速道路会社（東京）が発注する道路清掃業務を巡る入札談合疑惑で、公正取引委員会は２２日、談合を繰り返していた道路清掃会社４社に、独占禁止法違反（不当な取引制限）で排除措置命令を出した上、うち２社に計５億２８２５万円の課徴金納付を命じた。また、首都高速道路会社の職員２人が予定価格などを漏えいしたとして、同社に対し、官製談合防止法に基づく改善措置を講じることを求めた。発表によると、独禁法違反を