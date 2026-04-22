敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地でジャイアンツに1-3で敗れた。失点シーンでは、味方外野手同士が外野で激突する危険なシーンも。当事者のアレックス・コールが状況を説明した。初回にジャイアンツのシュミットが左中間に高々と打ち上げたフライ。これを中堅手コールと左翼手テオスカー・ヘルナンデスが共に追いかけると、コールが捕球したと同時に2人の顔面が激突した。2人が倒れてい