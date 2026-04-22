スポーツクライミング男子で２０２４年パリ五輪複合銀メダルの安楽宙斗（ＪＳＯＬ）、同女子４位の森秋彩（茨城県山岳連盟）が２２日、都内で行われた２６年シーズンの日本代表会見に出席。今季も海外大会に多く参戦を表明している安楽は「２０２６年シーズンに向けて、苦手をなくすことを集中的に取り組んできた。連戦が続きますが、いつもと同じように毎戦、１位を目指す」と頼もしく話した。２４年パリ五輪では複合種目（ボ