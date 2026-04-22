眠れていない自覚はあるが、変えられない。そんな状態が広がっている。株式会社マイナビが実施した調査から、正社員の睡眠と仕事の関係に、見過ごせない実態が浮かび上がった。個人の生活習慣の問題にとどまらず、働き方そのものが影響している可能性がある。調査は2026年2月、20代から50代の正社員600人を対象に行われた。平均睡眠時間は6時間14分で、6時間未満は26.9％と約4人に1人にのぼる。一方、理想の睡眠時間は平均7時