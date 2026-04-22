「トップガン マーヴェリック」で知られる俳優マイルズ・テラー（39）が、出資していた飲料ブランドの売却で巨額のリターンを得たと報じられたが、俳優業から引退する考えはないと明言した。マイルズは、缶入りカクテル飲料「フィニッシュ・ロングドリンク」を手がけるザ・ロングドリンク・カンパニーに少数株主として関与しており、同社は今週、マーク・アンソニー・グループに約3億