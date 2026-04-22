京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）のドッグカフェで、20代の女性が猛犬4匹に攻撃される事件が発生した。女性は頭や足を負傷し、縫合手術を受けた。21日のJTBCによると、20代の女性Aさんは27日、高陽市にあるドッグカフェを訪れた際、猛犬4匹に攻撃された。防犯カメラ（CCTV）の映像には、Aさんがドッグカフェのドアを開けて入るなり、大型犬7匹が襲いかかる様子が映っていた。このうち猛犬1匹がAさんの足に噛みつき、Aさんが床