様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「バーバパパ」のランチシリーズが登場。「バーバパパファミリー」とフルーツが描かれた、元気いっぱいのデザインを使用した、 お弁当作りが楽しくなる、機能性にもこだわったランチグッズを紹介していきます☆ スケーター「バーバパパ」ランチシリーズ 販売店舗：スケーター公式オンラインショッ