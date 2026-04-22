元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（49）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーとの“再会ショット”が反響を呼んでいる。現在舞台公演中で、連日来客との写真を投稿している真飛。この日は「小室瑛莉子アナ」と書き出し、フジテレビアナウンサーとの2ショット写真をアップ。「ぽかぽかで2年間ご一緒していた、可愛い、可愛すぎる小室さん」と伝えた。「実はいつも、ぽかぽかでCM中とか、横