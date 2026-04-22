国際労働機関（ILO）本部が入る建物＝2024年1月、スイス・ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】国際労働機関（ILO）は22日、長時間労働やハラスメントなど働き方や職場環境に起因する「心理社会的リスク」が、労働者の健康だけでなく組織の生産性や経済全体にも悪影響を与えるとする報告書を発表した。職場環境は心血管疾患や精神障害と関連しているとされ、各国政府や企業に対策強化を求めた。報告書は、こうしたリスクに関