ロケッツ戦で攻めこむレーカーズの八村（右）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは21日、各地でプレーオフ1回戦（7回戦制）が行われ、西カンファレンスで第4シードのレーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスで第5シードのロケッツとの第2戦に先発し、チーム最長の42分34秒プレーして13得点、5リバウンドで101―94の勝利に貢献した。対戦成績は2戦2勝となった。第3戦はヒュ