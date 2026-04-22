ドジャースのフレディ・フリーマン夫妻が日本時間22日、長女誕生を発表しました。大谷翔平選手も昨年長女誕生の際に登録された「父親リスト」に入っていたフリーマン選手。そこから数日で元気な女の子の姿がファンにお披露目されました。妻のチェルシーさんは「London Rosemary Joy Freeman April 19, 2026」と名前を発表しました。写真には家族写真がそえられ、ベッドの上で長男のチャーリーくんが長女を優しく胸に抱き、その横に