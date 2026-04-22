高市総理大臣は22日、ニュージーランドのラクソン首相と電話で会談し、中東情勢を巡り、事態の沈静化に向け緊密に意思疎通していくことなどを確認した。日本とニュージランドの首脳電話会談は、正午から約15分間、行われ、中東情勢などについて議論した。この中で両首脳は、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含め、事態の沈静化が実際に図られるよう引き続き緊密に意思疎通していくことを確認した。さらに、アジア太平洋地域のエネル