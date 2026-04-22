16年リオデジャネイロオリンピック（五輪）レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が、21日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。盗撮の被害について語った。今回のテーマは「女性アスリートとハラスメント」。盗撮の被害について聞かれると「子どもの頃から『この大会で盗撮してた人がいました』みたいな連絡がくることが結構あった」と明かした。そして「赤外線のカメラ