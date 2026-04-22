世界初、既存船にウインドチャレンジャーを搭載商船三井は2026年4月20日、電源開発の発電用石炭輸送に従事する「KUROTAKISAN MARU III」（載貨重量8万9999トン、全長234.96m）に、風力を推進力として活用する「ウインドチャレンジャー」の搭載が完了したと発表しました。【帆がデカい！】これが「ウインドチャレンジャー」搭載船です（画像）「ウインドチャレンジャー（WIND CHALLENGER）」は、商船三井が開発した「硬翼帆」と呼