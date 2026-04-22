日本農産工業（横浜市西区、小山剛社長）は、同社の「ヨード卵・光」の発売50周年を機に5月1日からTVCMを投下する。新しいCMキャラクターにはバイきんぐの小峠英二さんを起用する。21日、都内渋谷区で新CM発表会を開催し小山社長、小峠さんが登壇したほか、ゲストに料理愛好家・平野レミさんを招待。ヨード卵・光についてのエピソードを披露した。小山剛社長発表会では冒頭、小山社長が「ヨード卵・光」開発から現在に至る50年