沖縄サントリーアリーナにて6月20日に行われる『OKINAWA COLLECTION 2026』の、追加出演者が発表された。 （関連：PiKi「Kawaii Kaiwai」バイラル初登場首位現代的でありながらも普遍的な“かわいい”の新風） アーティストライブには、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）のほか、PiKiが1年ぶりに本イベントのステージに登場。MCは、2024年から本イベントを担当するこーくんが3年連続で務める。