ソニーサーモテクノロジーは21日、ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET PRO Plus」を発売した。価格は2万7500円～。あわせて、ウェアラブルセンシングデバイス「REON POCKET TAG 2」を発売した。 REON POCKET PRO Plus 「REON POCKET PRO Plus」は、首元に装着して体表面を冷やしたり温めたりできる「REON POCKET」シリーズのフラッグシップモデル。REON POCKET用アプ