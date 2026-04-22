Nianticと任天堂が提供する位置情報スマートフォンアプリ「Pikmin Bloom（ピクミン ブルーム）」で、過去のイベントコースをいつでも体験できる新コンテンツ「いつでもウォーク」が4月27日9時から開始される。第1弾として、2023年に開催された「Pikmin Bloom Tour 2023：札幌」のコースが常設化される。 過去のツアーコースを再体験できる新機能 いつでもウォークは、