現地４月21日に行なわれたプレミアリーグ第34節で、三笘薫を擁する９位のブライトン（勝点47）は６位のチェルシー（同48）とホームで対戦した。三笘を約１か月半ぶりに先発起用したブライトンは、３分にフェルディ・カドゥオールの得点で先制。その後、56分にジャック・ヒンシュルウッド、90＋１分にダニー・ウェルベックが追加点を挙げ、３−０で完勝した。ファビアン・ヒュルツェラー監督は手応え十分の様子だ。クラブ公式