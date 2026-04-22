All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うトヨタの車」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：アルファード／69票2位にランクインしたのは、日本のミニバン市場において圧倒的な存在感を放つ「アルファード」です。「大空間高級サルーン」をコンセプトに掲げ、豪華なフロント