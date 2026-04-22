16日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）生放送を体調不良のため途中退席した元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が22日、同番組に復帰した。この日の番組途中でMCのフリーアナウンサー・宮根誠司が「すっかり元気になられました、亀井弁護士にも加わっていただきます。よろしくお願いします」と紹介。亀井氏は「よろしくお願いします」と笑みを浮かべて頭を下げた。16日の放送では立ったままコメントして