東京・足立区で水道管の工事現場に土砂が流れ込み、真上を走る道路は陥没のおそれがあるとして通行止めとなっています。東京都によりますと21日午後5時ごろ、足立区鹿浜の道路の地下で水道管設置のためにつくったトンネル内に土砂が流れ込みました。全長およそ2キロのトンネルのうち30メートルほどの区間に土砂が入り込み、当時トンネル内にいた作業員は退避して無事でした。トンネルの外側が何らかの原因で崩れて土砂が流入したと