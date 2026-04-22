元日本ハム、巨人、中日の中田翔氏（36）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。日本ハム時代のチームメート・大谷翔平（31＝ドジャース）がここまで成長した要因を指摘した。中田氏のプロ6年目、二刀流を掲げて大谷が日本ハムに入団する。当時を振り返って、中田氏は「投げる方で活躍するのは見えていたんですけど、バッティングでここまで規格外のレベルになるとは正直思っていなかった」と明かした。