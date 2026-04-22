モーニング娘。’２６の牧野真莉愛が２２日に自身のインスタグラムを更新。「♥♥♥中田翔くんへ♥♥♥お誕生日おめでとうＬＯＶＥりんな年になりますように」などと記し、日本ハムや巨人、中日で活躍し同日に３６歳の誕生日を迎えた中田翔氏との２ショットの数々を投稿した。牧野は自ら写真を説明。４歳の頃から当時は日本ハムの選手だった新庄監督を応援していたと明かすほど大の日本ハム