楽天のルーク・ボイト内野手(35)が22日、日本ハム戦(エスコン)の試合前練習に合流した。出場選手登録されるとみられる。来日2年目のボイトは開幕から不振で、登録抹消前日の9日まで21打席連続無安打。打率.140と不振にあえいでいた。降格後2軍では8試合に出場し、打率.310、1本塁打、4打点。21日に取材に応じた三木監督も「いい形できている。近いうちに、しっかり1軍に来てチームの力になってほしいなという思いを持ってい