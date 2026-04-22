気象庁＝東京都港区青森県で20日夕、最大震度5強を記録した地震では、北海道から静岡までの16都道県で「長周期地震動」を観測した。長周期地震動はゆっくりとした大きな揺れで、高層ビルなどに被害をもたらすことがある。気象庁は強さに応じて4段階の階級を定めており、今回の地震での最大は上から2番目の「階級3」。宮城県北部と秋田県内陸南部で記録した。「階級2」は山形県庄内や新潟県下越など。「階級1」は長野県北部など