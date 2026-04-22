サイボウズは4月22日、「kintone（キントーン）」のAI機能「kintone AI」を6月より正式提供開始することを発表した。これまで「kintone AIラボ」でベータ版として提供していた「検索AI」「アプリ作成AI」などすべてのAI機能を正式版で利用できるようになる。「kintone AI」を提供開始する○「kintone AI」正式提供の背景同社は2025年4月に、AI機能のベータ版を「kintone AIラボ」として提供開始した。これまでに、kintoneに蓄積さ