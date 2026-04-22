ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）の発言がまた物議を醸した。２１日（日本時間２２日）の敵地ジャイアンツ戦前、取材に応じたロバーツ監督は右肘の遊離体除去手術のため長期離脱することになったエドウィン・ディアス投手（３２）に代わる守護神について「もし予想するとしたら、おそらくタナー・スコットでしょう。様子を見ましょう」と断言した。実際、この日は２点ビハインドの８回から山本由伸の後をついでスコ