【モデルプレス＝2026/04/22】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）が21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜深夜24時24分〜）に出演。番組MCを務めるtimelesz（タイムレス）の菊池風磨との意外な接点が明かされる場面があった。【写真】人気ボーイグループメンバーが美腹筋大胆披露◆FUMA、菊池風磨と意外な接点スタジオトークで&TEAMを紹介した菊池は「ち