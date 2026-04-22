【モデルプレス＝2026/04/22】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、4月20日深夜放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。嵐の二宮和也とのエピソードを明かした。【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣◆山中柔太朗、二宮和也との約束明かす今回、番組では幅広い層からの支持を獲得し、ツアーなどの音楽活動に加え、俳優業やバラエティ出演に大忙し