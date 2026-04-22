【モデルプレス＝2026/04/22】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が4月21日、自身のInstagramを更新。メイド服姿でダンスをする動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】美人インフルエンサー「脚が綺麗で見惚れる」ニーハイ×ミニスカメイド◆Mumeixxx（むめい）、メイド服姿でダンス披露Mumeixxxは、「ウッーウッーウマウマ」としても知られるダンス曲「Caramelldansen」に