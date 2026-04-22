◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天のルーク・ボイト内野手（３５）が２２日、１軍に合流した。ボイトは来日２年目の今季、１２試合に出場し、打率１割４分、０本塁打、３打点。２１打席連続無安打を経験するなど苦しみ、１０日に出場選手登録を抹消されていた。ファーム・リーグでは８試合に出場して、打率３割１分、１本塁打、４打点。４月１７日の同リーグ・巨人戦（ジャイアンツタウン）で