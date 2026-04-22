手を止めれば収入が止まる。そんな緊張感の中で働く個人事業主にとって、学習は重要でありながら後回しになりやすい。一般社団法人国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会が２０２６年４月に実施した調査は、その現実を具体的な数字で示した。必要性の認識と実行の間に横たわる隔たりが、あらためて浮き彫りになっている。調査は個人事業主・フリーランス１００人を対象に行われた。スキル習得の必要性については「強く感じる