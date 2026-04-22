日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が２２日に放送され、１６日の生放送中に体調不良で退席したコメンテーターで出演の元検事・亀井正貴弁護士が復帰した。ＭＣの宮根誠司氏が「すっかり元気になられました亀井弁護士にも加わっていただきます。よろしくお願します」と紹介。スタジオでイスに座った亀井弁護士は「よろしくお願いします」とあいさつし、２１日に東京都文京区の東京ドームシティ