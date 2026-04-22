横浜赤レンガ倉庫で毎年人気の春イベント『FLOWER GARDEN 2026』が今年も開催されました。約2万株の花々に囲まれながら、ゆったりとした時間を過ごせる癒しの空間です。2026年は「Take a Break」をテーマに、忙しい日常を忘れてリラックスできる演出が満載。デートやおでかけにもぴったりな、春限定の特別な体験をご紹介します。 約2万株の花が広がる絶景空間 会場には約1,200㎡の敷地いっぱいに、色とり