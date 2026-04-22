22日からことしの「熱中症警戒アラート」の運用が開始されました。「熱中症警戒アラート」は毎年4月第4水曜から10月第4水曜までが運用期間とされ、ことしは4月22日（水）が開始日で、10月21日（水）まで運用されます。22日の県内は午後2時現在で、25℃以上の「夏日」となっている地点はありませんが、上越市高田で24.7℃や魚沼市小出で24.4℃など各地で5月上旬から6月中旬並みの陽気となっています。長岡市の国営越後