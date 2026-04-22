舞台出身で実力派俳優の高橋克実さん（65）が4月23日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】「メッチャ顔変わったやん」島田紳助69歳のゴルフ姿に衝撃「整形してんのか？」下積み生活が長かった高橋さん。転機となったのは、30代後半で出演したフジテレビ系ドラマ「ショムニ」でした。庶務二課（ショムニ）を目の敵にし、廃課を目論む人事部長役で人気を博しましたが、