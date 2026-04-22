「LX」超えの全長と広大な室内空間2026年4月2日、トヨタが発表した米国生産の「タンドラ」や「ハイランダー」を日本で発売するというニュースは、多くのユーザーにとって新たな選択肢を意識させる出来事でした。とりわけハイランダーのような3列シートSUVは、これまで日本ではミニバンが担ってきた役割に近い性格を持っており、今後の市場動向にも影響を与えそうです。【画像】超いいじゃん！ これが「LX超え」のレクサス最新