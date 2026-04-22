私はオトハ。夫ケイスケ、4歳の息子ヨウタと3人暮らしです。結婚してからライフスタイルもガラリと変わり、昔の友だちとはなかなか会えるタイミングも少なくなってしまいました。特に高校時代に仲良くしていたリサとはSNSで連絡を取るばかりになり、なんだか少し寂しいです。さてそんなある日のこと、リサのSNSの投稿で、リサが妊娠したことを知りました。嬉しい報告を目にした私は、自分まで幸せな気持ちになり、久しぶりに連絡を