◇インターリーグホワイトソックス11ー5ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4-0の2回2死の第2打席で、今季初の4試合連発となる第9号を右翼席に超速打球で打ち込むなど、5打数3安打1打点の活躍でチームを2連勝に導いた。試合後に取材陣に対応すると4戦連発には「まずは勝てたことがうれ