22日のボートレース宮島「プレミアムG1第27回マスターズチャンピオン」2日目8Rで3艇フライングが発生した。1号艇の西島義則（64＝広島）、6号艇の中島孝平（46＝福井）がコンマプラス02のF。5号艇の浅見昌克（56＝埼玉）がコンマプラス01のFで返還欠場。発売額1億150万円の約91.4％に当たる9281万500円が返還された。なお、3連複と拡連複は不成立。なお、西島は今期3本目のF。今節終了後に2月の宮島で切った2本目の60日間のF