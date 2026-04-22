◇ナ・リーグドジャース1−3ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に敗戦。打線が3安打と振るわず先発した山本由伸投手（27）を援護できなかった。試合後、ロバーツ監督は打線について「序盤は（相手先発）ループがとても良かったと思う。なかなかスイングさせてもらえなかったしね」と相手右腕を称え「ただ、3回だったか、こちらがプレッシャーをか