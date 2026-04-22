元日本テレビの福留功男アナウンサー（８４）が１５日、高知県香美市の依光晃一郎市長のＳＮＳに登場。元気な近影をアップした。依光市長は「ズームイン朝のトメさんが、市長室に。福留功男さんは、香美市出身で、香美市観光大使の第一号です」と紹介した。「いつも突然お越しになるのですが、ますますお元気でした」とも報告した。福留アナは今回は香北中学の生徒と会うといい「福留功男さんのご寄付により整備された『香北